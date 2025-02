Farmaci per dormire l’insonnia e i rischi nell’uso dei sonniferi che bloccano la pulizia del cervello Cosa dicono le ricerche

Leggi su Open.online

Per oltre 12 milioni di italianiè un grosso problema da risolvere. Qualità e quantità di sonno compromesse condizionano aspetti determinanti della quotidianità oltre, nei casi cronici, alle sempre più logorate condizioni di salute. Per evitare la forte stanchezza diurna, l’irritabilità, le importanti difficoltà di concentrazione e di apprendimento, la parziale perdita della memoria nei casi più gravi, la soluzione a cui si ricorre è l’utilizzo sistematico di, tranquillanti, ansiolitici,sedativi- ipnotici. Con la speranza di godere di un po’ riposo si assumono sempre di più le cosiddette benzodiazepine,dotati di proprietà ipnotiche, sedative, ansiolitiche, anticonvulsivanti e anestetiche che aumentando la quantità di riposo totale, potenziano anche le fasi 3 e 4 del sonno, quelle riconosciute come più profonde.