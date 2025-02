Panorama.it - Farmaci per dormire: ecco perché è bene non abusarne

“La medicina ha fatto così tanti progressi che ormai più nessuno è sano”, osservava amaramente Aldous Huxley. La sua distopia, “Il mondo nuovo”, appare ancora oggi come profetica. Pubblicata per la prima volta nel 1933, ha saputo fotografare il nostro presente con acume. Seppur precedente, già segnava un netto passo in avanti rispetto alle opere di Orwell. Il potere abbandona il suo lato feroce, costrittivo e si fa seducente, smart. Non obbligare ma indurre all’obbedienza. Sono questi i contorni del nuovo totalitarismo. Come più volte è stato ribadito, la società odierna sembra costellata da tante esistenze ossimoriche. Belli fuori ma dentro sempre più fragili, angosciati, inclini alla depressione. E per tornare sulla retta via, ci si affida ai, ai tranquillanti. Rimedi temporanei di un malessere senza fine.