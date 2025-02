Movieplayer.it - Fantozzi fa ritorno sul grande schermo grazie alla Cineteca di Bologna, RTI e Mediaset Infinity, ecco quando

torna al cinema in versione restaurata per celebrare il cinquantesimo anniversario della pellicola di culto di Luciano Salce con Paolo Villaggio. Uno dei titoli di culto della commedia italiana sta per fareal cinema. Si tratta di, capostipite della saga dedicata al celebre ragioniere italiano che tornerà in sala in versione restauratadi, in collaborazione con RTI e. Il film arriverà nelle sale nel giorno del 50° anniversario dell'uscita giovedì 27 marzo 2025. Promosso dstessadi, in collaborazione con RTI e, il restauro diè stato realizzato dal laboratorio L'Immagine Ritrovata, con la supervisione di Daniele Ciprì. Tratto dai due romanzi che Paolo Villaggio pubblicò per Rizzoli .