Iltempo.it - Fan in ansia per Fedez: "Avete visto i suoi occhi?", il video che rimbalza sui social

C'è Achille Lauro in total black con tunica e cappello da reverendo, Tony Effe in pelliccia bianca e Francesca Michielin in paillettes ma con le stampelle tra i 29 big che hanno sfilato davanti all'Ariston nel corso della diretta di Prima Festival con in mano i fiori di Sanremo. Ma a catturare l'attenzione degli utenti deiè stato un cantante in particolare,, che ha sfilato sul red carpet dell'Ariston in un elegante abito nero con camicia bianca, e un sobrio cappotto anch'esso nero. Ma gli utenti deisono stati colpiti soprattutto da un particolare che ha contribuito ad accrescere la preoccupazione sul rapper milanese. "Io sono seriamente preoccupata, la salute mentale viene prima di qualsiasi cosa. Non è nella posizione di poter portare un peso del generee questo lo sappiamo tutti eppure nessuno lo aiuta, compreso chi gli sta attorno", scrive un'utente.