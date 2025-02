Ilrestodelcarlino.it - Falla nel tubo, allagata via Pavese

Il guasto di una conduttura idrica ha allagato ieri via, a Collevario. Poco più giù della chiesa, intorno alle 8 dall’asfalto ha iniziato a uscire l’acqua, e subito i residenti hanno segnalato l’accaduto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell’Apm, che per prima cosa hanno chiuso l’erogazione dell’acqua da quella conduttura per fermare la dispersione dell’acqua. Sono poi iniziati i lavori per individuare la, rintracciata nella conduttura in ghisa che passa sotto alla via, piuttosto in profondità. Chiusa quella, gli operai dell’Apm hanno dovuto ripulire la conduttura e infine, nel tardo pomeriggio, l’acqua è stata restituita ai residenti delle palazzine vicine, rimasti tutto il giorno con i rubinetti a secco per via di quell’imprevisto.