Falco Acqualagna e Castelfrettese viaggiano felici

FILOTTRANESE02 FILOTTRANESE: Grilli, Baccarini, Paesani Alessandro (13’ st Carboni), Garofoli (26’ st Stura), Costarelli, Ortolani, Tarabelli, Lorenzini Tommaso (34’ st Nitrati), Storani, Coppari, Paccamiccio. Panchina: Cartechini, Mazzarini Marco, Monsu, D’Alesio, Lorenzini Andrea, Grassi. All. Strappini.: Giovagnoli, Mazzarini Tommaso, Bartolini, Rinaldi, Lucchetti, Fabrizi, Zannini (31’ st Giampaoletti), Brunori, Serrani, Gabrielli (45’ st Tomassini), Lazzarini (41’ st Santinelli). Panchina: Graziosi, Capitani, Fratesi, Mazzieri, Rango, Giacconi. All. Ricci. Arbitro: Diouane di Fermo. Reti: 20’ pt Lazzarini, 29’ st Serrani. Note – Espulso all’intervallo Mazzieri direttamente dalla panchina per proteste. Ammoniti Baccarini, Garofoli, Brunori, Zannini, Rinaldi, Bartolini.