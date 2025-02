Sololaroma.it - Fair Play Finanziario, Ranieri stizzito: “Dirò di spendere di più, così non andremo in Europa”

Con la finestra di calciomercato invernale conclusa, uno dei temi di maggior dibattito in casa Roma è quello riguardante il. Causa limitazioni infatti i giallorossi non hanno potuto muoversi liberamente, dovendo rinunciare a trattative per evitare di incorrere in pesanti sanzioni future.lascia l’intervistaAl termine della sfida con il Venezia, con la Roma che ha conquistato tre punti importanti per la rincorsa in campionato,si è presentato come di consueto alla trafila di interviste. Ad attirare l’attenzione è stato però quanto accaduto al momento del suo arrivo ai microfoni di Radio Rai, con una precisa domanda riguardo proprio la situazione relativa al.Il tecnico giallorosso ha dapprima risposto in maniera piuttosto sarcastica: “al presidente dipiù soldi, di prendere 3/4 anni di squalifica,nonin, nonin Champions e saremo tutti più contenti“.