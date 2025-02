Biccy.it - Fabrizio Corona: “Hackerate le canzoni di Sanremo 2025, eccole”

tramite il suo canale Telegram ha pubblicato un annuncio che ha fatto tremare l’Ariston: “ledi!“.“Un hacker le ha diffuse in rete,qui, in anteprima solo per voi del mio canale Telegram ufficiale“, ha scrittonel suo messaggio agli oltre 160 mila iscritti al suo canale. In un secondo post ha poi inserito un link in formato .zip dal peso di 47,4 mb per scaricarle, con tanto di: “È protetto da password altrimenti sparisce subito, vi dico che la password è di 5 lettere ed inizia con F“.: “ledi”Un annuncio che potrebbe benissimo essere una trollata perché nessuno, effettivamente, conosce la password per scaricare quel contenuto esclusivo che vanta di avere. E no, la password non è Fedez, se ci stavate pensando.