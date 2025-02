Panorama.it - Fabrizio Corona e Falsissimo: nuove rivelazioni su Chiara Ferragni, i tradimenti e il Pandoro-gate

Il ciclonenon accenna a placarsi., con il suo nuovo format, ha deciso di riscrivere le regole del gossip, rivelando dettagli sempre più scottanti sui personaggi più in vista del panorama italiano. Dopo le prime dizioni esplosive, l’ex re dei paparazzi è tornato alla carica conaffermazioni che stanno facendo discutere l’opinione pubblica.Nel nuovo episodio diha sganciato una vera e propria bomba mediatica:avrebbe tradito Fedez con Achille Lauro e con il cantante Naska. «La verità è questa, non c’è altro da aggiungere», ha dito con la sicurezza di chi è convinto di avere tra le mani informazioni inconfutabili.Le parole dinon sono cadute nel vuoto. Dopo le sue precedenti dizioni,ha deciso di prendere provvedimenti legali per tutelare la propria immagine e la propria privacy.