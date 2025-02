Tpi.it - Fabrizio Corona attacca Jannik Sinner per il caso doping: “È colpevole, ma è stato tutelato per business”

Leggi su Tpi.it

per il: “È”In attesa delle rivelazioni su Chiara Ferragni e il presunto tradimento con Achille Lauro,fa parlare ancora di sé dopo essersi scagliato contro il tennista italiano, che l’ex paparazzo giudicaper il.L’assunzione della sostanza dopante da parte diè stata giudicata involontaria ma ora il tennista è attesa del verdetto del Tas di Losanna sul ricorso della Wada, previsto per metà aprile.Ospite di Cliché, programma della tv svizzera Rsi, l’ex paparazzo ha dichiarato: “Mi ha fatto appassionare al tennis, ora non riesco più a guardarlo”.Quindi l’attacco: “è assolutamente. Se la giustizia viene applicata con due pesi e due misure in base al, è vergognoso”.