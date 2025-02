Riminitoday.it - Fabri Fibra "sconvolge" con la musica rap l'estate dell'Arena della Regina

Leggi su Riminitoday.it

Dopo il successo segnato dal ritorno discografico con l’album “Caos” (certificato doppio Platino) e il successivo tour,è pronto per tornare sul palco per un tour che prenderà il via il prossimo 7 luglio da Roma per poi proseguire durante l’in giro per tutta l’Italia facendo.