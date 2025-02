.com - Fabri Fibra annuncia il tour estivo, live anche al Circo Massimo e al Forum d’Assago

Leggi su .com

torna sul palco con il Festival2025, una serie di date che porteranno il rapper sul palco per tutta l’estate dei principali festival italianiDopo quasi un anno dal suo ultimo singolo In Italia 2024 e più di due anni dall’ultimotorna con un grande annuncio: il ritorno sul palco con il Festival2025, una serie di date che porteranno il rapper sul palco per tutta l’estate dei principali festival italiani. Ad aprire e chiudere ildue appuntamenti unici, ale al. I biglietti per le date di Roma e di Milano sono già disponibili da oggi, lunedì 10 febbraio, mentre i biglietti per tutte le altre date saranno disponibili dalle ore 17:00 di domani, martedì 11 febbraio sempre in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.