Udine20.it - Fabri Fibra al Festival di Majano. 29 luglio 2025

Leggi su Udine20.it

Dopo quasi un anno dal suo ultimo singolo, “In Italia 2024”, e più di due anni dall’ultimo live,, il re del rap italiano, annuncia il suo atteso ritorno sul palco con il “Tour”, una serie di concerti che infiammeranno i palchi dei principalidell’estate italiana. Ad aprire e chiudere il tour due appuntamenti unici, al Circo Massimo di Roma e all’Unipol Forum di Milano. L’unico esclusivo appuntamento in Friuli Venezia Giulia è in programma il prossimo 29aldi. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Pro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 17.00 di martedì 11 febbraio. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .In vent’anni di carrieraha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap facendo diventare questo genere musicale il più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni.