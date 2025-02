Internews24.com - Fabregas a San Siro per Inter Fiorentina: il motivo

Leggi su Internews24.com

di Redazioneospite a Sanper: il tecnico del Como nella prossima giornata se la vedrà con i viola allenati da PalladinoUno spettatore illustre a Sanper, ed è Cesc. A seguire la gara valida per la 24^ giornata di campionato, in corso di svolgimento in questi minuti, c’è infatti Cesc, allenatore del Como.Inquadrato al fianco di Christian Chivu, ovviamente anche lui presente al Meazza,sta seguendo il suo prossimo avversario in campionato: domenica 16 febbraio il Como farà infatti visita allanel match delle 12,30 della prossima giornata del campionato di Serie A, proprio questo doppio incrocio tra nerazzurri e viola. Sfruttando la vicinanza tra Como e Milano, il tecnico ha deciso di fare una tappa sugli spalti di Sane spiare la squadra di Palladino verso l’impegno in programma il prossimo fine settimana tra le due compagini.