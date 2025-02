Ilrestodelcarlino.it - Fa un incidente in bici e rifiuta l’alcoltest: denunciato

Fermo, 10 febbraio 2025 – La patente di guida sembra diventata un optional per mettersi al volante di un’auto. Lo dimostrano i dati emersi nell’ambito delle attività di prevenzione orientate alla sicurezza stradale, durante le quali i carabinieri del Comando provinciale di Fermo hanno intensificato i controlli nel weekend appena trascorso, denunciando un totale di nove persone per guida senza patente. In particolare, a Torre San Patrizio i militari di Monte San Pietrangeli hanno fermato eun 49enne, controllato alla guida della propria auto ma con la patente di guida già revocata: il veicolo è stato sequestrato e affidato in custodia giudiziale. A Monte Urano i carabinieri hanno fermato eun 50enne pregiudicato di origini calabresi: l’uomo è stato sorpreso alla guida di un’auto a noleggio, sprovvisto di patente perché revocata, con infrazione già reiterata nel biennio.