Nerdpool.it - F1: finalmente il trailer del film con Brad Pitt

Il 2025 si preannuncia un anno emozionante per gli appassionati di Formula 1, non solo per le gare in pista, ma anche sul grande schermo. Durante il Super Bowl 2025, è stato rilasciato un nuovo teaser di “F1”, ildiretto da Joseph Kosinski connei panni del protagonista Sonny Hayes.Ecco il:Unspettacolare per gli appassionati di motoriDopo il primoufficiale pubblicato a luglio, il nuovo teaser conferma l’ambizione del progetto: offrire agli spettatori un’esperienza cinematografica adrenalinica e spettacolare. Il, che debutterà nelle sale il 25 giugno 2025, punta a raccontare la massima categoria dell’automobilismo con uno stile innovativo e un cast d’eccezione.Un cast stellare e il coinvolgimento di Lewis HamiltonOltre a, il cast di “F1” include nomi di primo livello: Kerry Condon (candidata all’Oscar), Javier Bardem (Premio Oscar), Tobias Menzies (vincitore di Emmy e Golden Globe), Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo.