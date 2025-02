Oasport.it - F1, Ferrari rischierà con la SF-25. Frederic Vasseur: “Essere veloci già nei test in Bahrain”

subito. Sarà questo l’obiettivo dellanell’avvicinamento al Mondiale 2025 di F1. Il campionato prenderà il via nel week end del 14-16 marzo in Australia, sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne. Tuttavia, le scuderie affronteranno prima una tre-giorni dia Sakhir (), dal 26 al 28 febbraio, per iniziare ad avere informazioni utili agli sviluppi delle nuove monoposto.A proposito di questo, a Maranello hanno puntato su un progetto discontinuo rispetto a quello della vettura precedente. “La macchina sarà al 99% completamente rivista rispetto alla precedente“, aveva annunciato il Team Principal,, nel consueto pranzo di Natale con la stampa. Le indiscrezioni a questo proposito sono tante e quindi la SF-25, questo il nome della nuova “nata” sotto l’insegna del Cavallino Rampante, avrà queste caratteristiche.