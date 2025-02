Lanazione.it - Export, quale futuro? Zappelli: “Oltreoceano il mercato più importante”

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 10 febbraio 2025 – L’associazione Cgia Mestre suona un campanello d’allarme per l’italiano e lo fa guardando alla crisi economica che ha colpito la Germania negli ultimi due anni. Un campanello che suona anche in Maremma. I dati forniti da Cgia Mestre sono a livello nazionale e dicono che nel 2023, il valore delle esportazioni verso iltedesco è diminuito di 2,7 miliardi, mentre nei primi dieci mesi del 2024 (secondo gli ultimi dati statistici disponibili) la contrazione ha raggiunto i 3,1 miliardi. La crisi tedesca potrebbe insomma essere ancora più dannosa dei nuovi dazi di Trump. Ad eccezione del 2020 - anno caratterizzato dall’innalzamento negli Usa dell’aliquota daziale media al 10 per cento sui prodotti importati e dagli effetti del Covid - l’italiano verso gli Stati Uniti è in costante crescita dal 2010.