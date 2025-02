Unlimitednews.it - Export, la crisi tedesca preoccupa più dei dazi Usa

ROMA (ITALPRESS) – Laeconomica che ha colpito la Germania negli ultimi due anni ha comportato un danno di 5,8 miliardi per il nostro sistema produttivo. Nonostante la fortezione per le conseguenze negative che l’introduzione deida parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe arrecare alle nostre imprese esportatrici, laha già generato e potrebbe continuare a produrre danni significativamente più gravi. A segnalarlo è l’Ufficio studi della Cgia, ricordando come la Germania, principale partner commerciale dell’Italia, stia attraversando una fase di recessione che ha compromesso l’importazione di beni e servizi italiani. Un effetto che rischia di essere ben peggiore di quello provocato da eventuali decisioni protezionistiche dell’amministrazione Trump.