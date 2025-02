Ilgiorno.it - Ex piattaforma: inquinanti nei terreni: "Niente allarmismi"

Due campioni su 11 "positivi",neidell’execologica di via Trieste. I carotaggi sull’area dismessa erano stati svolti in estate. Nei giorni scorsi il verdetto: le analisi ambientali evidenziano la presenza di mercurio, piombo, rame e zinco. Un’ulteriore fase di verifica è stata commissionata ad Arpa: "Subito dopo - così dal Comune - si deciderà se e come intervenire". Nel frattempo si invita ad evitare: le potenziali contaminazioni sarebbero superficiali. I carotaggi estivi, 11, erano stati eseguiti sia da un professionista di parte che da Arpa, con Città Metropolitana supervisore. "Aspettavamo gli esiti - così Alberto Villa, assessore all’Ambiente - anche in vista della redazione del Pgt". "Le potenziali contaminazioni - così il geologo Paolo Granata - si estendono al massimo fino a 3 metri di profondità dal piano campagna".