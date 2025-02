Quotidiano.net - Ex dirigenti Usa allarmati dagli esodi incentivati alla Cia: rischio vuoto di intelligence

Circa 200 exdella sicurezza nazionale Usa che hanno lavorato per o con la Cia hanno scritto una lettera - di cui l'ANSA ha preso visione - ai vertici delle commissionidi Camera e Senato esprimendo "profonda preoccupazione" per gliofferti agli agenti dell'agenzia, denunciando "l'ambiguo linguaggio orwelliano" per giustificare l'operazione e sollecitando un intervento. Nella missiva si mette in guardia contro "conseguenze terribili", evocando ildi creare un "di", di minare le partnership con gli 007 alleati e il contrasto alle minacce di Cina, Russia e Iran. "L'iniziativa del pensionamento differito - si legge nella lettera - è apparentemente intesa a 'garantire che la forza lavoro della Cia risponda alle priorità di sicurezza nazionale dell'Amministrazione' ed è descritta come 'parte di una strategia olistica per infondereCia un'energia rinnovata'.