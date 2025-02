Modenatoday.it - Ex campioni di Serie A in campo al Mammut per il 1Mobile Grand Slam Padel Show Vip

Leggi su Modenatoday.it

Ieri è stata una giornata da ricordare per ilClub di Modena, in quanto l'impiant sportivo modenese ha ospitato la tappa delVip. Più di ventiquattro ex calciatori diA si sono dati battaglia con racchette e palline sui campi del club di Via Ghiaroni.