Evelyn de Rothschild, le accuse di molestie e violenze sessuali mosse al banchiere

de, scomparso nel 2022 a 91 anni, è stato accusato die abusi da parte di ex dipendenti della banca da lui guidata. Secondo il Guardian, almeno otto persone hanno deciso di rompere il silenzio, riferendo episodi diavvenute anche nel suo ufficio. Le testimonianze, anonime per timore di ripercussioni, descrivono un contesto in cui l’uomo esercitava un controllo assoluto, promettendo avanzamenti di carriera alle vittime. «Era il suo regno e godeva di dominio assoluto, molti sapevano», ha dichiarato una fonte al Guardian.I presunti precedenti e le amicizie importanti: dalla consulenza alla Corona a Bill ClintonUn’indagine interna, riportata dal Telegraph, rivela che l’uscita di scena didalla presidenza della banca, nel 2004, fu legata a una denuncia di una dipendente, e non a un normale avvicendamento.