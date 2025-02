Thesocialpost.it - Europa, assalto al vino: nuove tasse e nuove regole. Cosa cambia per produttori e consumatori

È già diverso tempo che se ne parla, ma ora dalle parole di sta passando ai fatti. La tassa sule sugli alcolici sta prendendo forma. L’Unione Europea ha infatti presentato una nuova proposta per tassare le bevande alcoliche, incluso il. L’intento è quello di supportare il programma Beating Cancer, volto alla prevenzione del cancro e alla promozione della salute pubblica. Questo piano, infatti, prevede anche l’introduzione di etichette “allarmistiche” sui prodotti contenenti alcol simili a quelle che già conosciamo da molti anni sulle sigarette. Non solo, il piano prevede anche, appunto, una revisione della Direttiva sulle aliquote minime di accisa. L’iniziativa ha però scatenato subito forti reazioni. Ivinicoli temono un impatto devastante sul settore, soprattutto in Italia, dove ilè una delle eccellenze del Made in Italy.