Euphoria 3 | il first look della nuova stagione Zendaya torna nei panni di Rue

3: ilneidi RueHBO ha condiviso il primo sguardo a3. L’immagine mostra il ritorno dinel ruolo di Rue. La produzione a lungo rimandataterzaè iniziata di recente, quasi esattamente tre anni dopo la premièreseconda. La maggior parte del cast principale stando, ad eccezione di quelli come Barbie Ferreira che avevano già detto che non sarebbeta. View this post on InstagramA post shared by(@)“So che lo show riceve molta attenzione ora perché, sai, ha creato delle vere star del cinema e hanno vari progetti su cui stanno lavorando, ma stiamo girando questa, quindi non è cambiato nulla”, ha detto il capo di HBO/Max Casey Bloys a novembre.