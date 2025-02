Dilei.it - Eugenia di York, la tenera dedica e le immagini private per il compleanno del figlio

diha voluto celebrare il quartodel suo primogenito, August Brooksbank, con un dolcissimo tributo su Instagram. La principessa, sempre molto discreta sulla sua vita privata, ha condiviso con i suoi follower una serie diinedite che raccontano il carattere vivace e curioso del piccolo.di, unspeciale per AugustIl 9 febbraio 2021die suo marito Jack Brooksbank sono diventati genitori per la prima volta, dando il benvenuto ad August Philip Hawke Brooksbank. Ora che il bambino ha compiuto quattro anni, la principessa ha voluto festeggiarlo con unache trasuda affetto e tenerezza.“Happy birthday my darling Augie. 4 today. And what an amazing 4 years” ha scritto la principessa nel post pubblicato su Instagram, accompagnando le sue parole con una serie diintime e mai viste prima.