Eugenia di York e il dolce video per il compleanno del figlio August

Domenica 9 febbraio il piccolodidie Jack Brooksbank, ha compiuto 4 anni. E per celebrare la ricorrenza la mamma ha pubblicato unsu Instagram con diverse foto inedite del primogenito.die gli auguri al«Buonmio caro Augie. Oggi ne compi 4. E che 4 anni fantastici», ha esordito la principessasui social. «Sei così incredibilmente concentrato e curioso e pieno di avventure e velocità. Non vedo l’ora di vivere tutte le nostre avventure. ce ne saranno tante altre ancora». La principessa ha firmato il post con: «Ti amo ragazzo mio, angelo mio».Una vera e propria dichiarazione d’amore della principessa per il primo, dei suoi due figli, che l’ha resa madre.