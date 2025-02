Gamberorosso.it - Estrarre l'acqua dall'aria. La tecnologia rivoluzionaria che permetterà di fronteggiare le crisi idriche

Il primo sistema commerciale per l'estrazione di, con una capacità di 1000 litri al giorno, è stato lanciato nel sito di Wadi Atir, nel Negev, zona abitualmente abitata da beduini di lingua araba. Il prototipo H2oll è diventato realtà e un impianto ha iniziato a funzionare in per una prova in questa area desertica per poi poter essere distribuito ai mercati target delle aree interne aride, che sono alla ricerca di nuove soluzioni. Ladi H2oll è nata da un progetto di Eran Friedler e David Broday, due professori della facoltà di Ingegneria Civile e Ambientale del Technion - Israel Institute of Technology di Haifa. A loro si è unito il dottor Khaled Gommed della facoltà di Ingegneria meccanica, nel tentativo di trovare un modo per fornirepotabile a tutti e di trovare soluzioni per affrontare un futuro di potenziale scarsità idrica come rivelato anche da un recente rapporto della Commissione europea.