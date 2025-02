Ilfattoquotidiano.it - “Esposto per tre giorni ai pesticidi senza protezioni”: gambe amputate a un bracciante a Latina. Aperta un’inchiesta

È ricoverato in terapia intensiva coronarica dell’ospedale Santa Maria Goretti dida ormai due settimane. I medici non sono riusciti a salvargli le, e hanno dovuto amputarle entrambe. Ha 46 anni, è indiano e lavora come: sul suo caso ora indagano adesso carabinieri, polizia e guardia di finanza, perché sembra che quanto gli è successo sia dovuto ad un contatto prolungato con prodotti chimici, probabilmenteche fossero adottate per il lavoratore le misure di sicurezza adeguate. Il suo sistema immunitario avrebbe reagito all’esposizione ao diserbantile dovute precauzioni previste per legge. Forse addirittura per tre. Durante gli accertamenti in ospedale è infatti emerso che gli arti inferiori, un braccio, il naso e la milza erano interessati da una vasculite autoimmune: i medici gli hanno potuto salvare solamente il braccio.