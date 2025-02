Juventusnews24.com - Esordio Fagioli con la Fiorentina: l’ex Juve subentra a San Siro e illumina subito con una grande giocata

con la, primi minuti con la nuova maglia per: ecco come ha giocato contro i nerazzurriPrimi minuti con la maglia dellaper Nicolò, centrocampista passato dallaa Firenze nell'ultima giornata di calciomercato. Il calciatore è entrato al minuto 66 e dopo pochi secondi aveva già pennellato un bellissimo cross per Kean che si trovava però in fuorigioco.Tante giocate di qualità e ben 23 palloni toccati con 18 passaggi riusciti su 21: uningresso che mostra uno stato di forma ottimo delbianconero.