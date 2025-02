Calciomercato.it - Esonero UFFICIALE prima di Feyenoord-Milan: la vittoria non basta

Leggi su Calciomercato.it

Come un fulmine a ciel sereno, è arrivato l’annuncio del divorzio tra il club e il suo allenatore che non prenderà parte al prossimo playoffdi: lanon(LaPresse) – Calciomercato.itAll’antivigilia di una partita davvero importante, è arrivato uninaspettato. Il tecnico così non siederà sulla panchina nel corso del match di Rotterdam tra ile il, valevole per l’andata dei playoff.Il comunicato, apparso sul sitodel club, ha spiazzato davvero tutti. La squadra, d’altronde, era reduce da un successo: “Ilha detto addio all’allenatore Brian Priske – si legge sul sitodel club – I risultati molto variabili e la mancanza di chimica sono stati i motivi del divorzio. Anche gli assistenti allenatori Lukas Babalola Andeon e Björn Hamberg lasciano il club con effetto immediato.