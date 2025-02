Lanazione.it - Esonero e ritorno, parla mister Ignazio Abate: "Alle 2 di notte i giocatori erano tutti con me"

Inevitabile e d’obbligo tornare sui clamorosi eventi di giovedì sera-. Nella conferenza che precede la sfida con l’Arezzo si inizia proprio da quelli.spiega: "C’vedute diverse per la gestione quotidiana dell’area tecnica, ma nessuno conosce il mio pensiero più del presidente. Il motivo per cui sono rimasto è la squadra. Avrei potuto lasciare, non da vincitore, ma comunque in una situazione positiva per me. Ma2.15 dii calciatorilì e non potevo tradirli. Il mio campionato l’ho già vinto, perchè vivo di sentimento e dunque quello che mi hanno trasmesso va oltre il calcio. La loro è una dimostrazione che ricorderò per tutta la vita. Stiamo bene e adesso vedremo la risposta del campo". Guardare avanti con ottimismo, coesione e consapevolezza: "Alla piazza e a voi chiedo di stringersi ancora di più a questi ragazzi che hanno attraversato fulmini e tempeste.