Abruzzo24ore.tv - Esami gratuiti in Abruzzo: il tour mobile di “Abruzzo in salute” continua!

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Fino al 1° marzo, i cittadini possono usufruire diin tutto l', per la prevenzione di malattie gravi e disturbi cardiovascolari. Il progetto “in”, sostenuto dalla Regioneil suofino al 1° marzo, offrendomedicitramite un ambulatorio. Questo servizio itinerante mira a garantire l'accesso ai servizi sanitari di prossimità a tutti i residenti della regione, in particolare nelle aree meno servite. Dopo i successi delle tappe a Pescosansonesco e Popoli, ilprosegue a Bussi sul Tirino, dove il servizio sarà disponibile fino a domani in piazza Giovanni XXIII, seguito da Bolognano l'11 e 12 febbraio, a Roccamorice il 13 e 14, e molte altre tappe fino a Tocco da Casauria il 1° marzo. I cittadini possono approfittare di screeningper la prevenzione di tumori, malattie cardiovascolari e disturbi respiratori.