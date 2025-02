Calciomercato.it - Errore arbitrale, sconfitta a tavolino e penalizzazione: è caos totale

Ancora le decisioni dei direttori di gara finiscono nel mirino delle polemiche: questa volta però si arriva allae allaarbitri e non soltanto in Serie A. Nel nostro campionato il weekend è stato segnato da numerose proteste.: è(LaPresse) – Calciomercato.itFacile ricordare il tocco di mano di Gatti che ha fatto infuriare Fabregas nel post Como-Juventus, un episodio decisivo considerato che il punteggio era sull’1-1 e nel finale è arrivato il gol vittoria per i bianconeri, su rigore, di Kolo Muani. Poi, sempre restando in Serie A, ci sono da rimarcare le proteste del Torino per un mancato calcio di rigore in pieno recupero.Nulla però in confronto a quanto accaduto in Turchia dove la partita tra Galatasaray e Adana è stata sospesa sul punteggio di 1-0 per la rete di Morata (su rigore).