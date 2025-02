Gravidanzaonline.it - Ernia presto papà: la fidanzata Valentina Cabassi è incinta

Il rappere la modellasono in attesa del primo figlio; lo ha annunciato la coppia sui rispettivi profili Instagram, lei con un video e lui con una foto accompagnata da una caption ironica “Fuori a luglio”.“Mi esplode il cuore, non vediamo l’ora di conoscerti” è invece la didascalia scelta dalla modella, che è al quarto mese di gravidanza, con in sottofondo le note di Superclassico, uno dei pezzi più famosi del compagno. Già tre anni fa Matteo Professione – il vero nome del rapper – aveva dedicato un pezzo, Buonanotte, al figlio che all’epoca avevano deciso di non tenere, raccontando l’aborto visto dal punto di vista maschile. “Io ero d’accordo che non era il momento, neanche nella nostra relazione – ha raccontato tempo fa al podcast One more time – rischiava di essere prematuro”.