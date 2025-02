Laprimapagina.it - Erdogan: Israele deve pagare la ricostruzione di Gaza, danni per 100 miliardi di dollari

Il presidente turco Recep Tayyipha stimato in 100diil costo della distruzione a, attribuendone la responsabilità ae al governo di Benjamin Netanyahu. Durante un discorso a Kuala Lumpur, dove si trova in visita ufficiale,ha dichiarato che “l’amministrazione israeliana dovrebbeper la”.ha poi aggiunto: “Invece di cercare un posto per gli abitanti diche non riesce a sradicare, Netanyahu dovrebbe trovare una fonte per coprire i 100didi distruzione che ha causato”. Le dichiarazioni sono state riportate dalla presidenza della Repubblica di Ankara.