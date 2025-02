Ilrestodelcarlino.it - "Eravamo ’bellini’, siamo cresciuti": "Ma a noi serve più cattiveria"

La Vigor non è più "bellina". Sta diventando una squadra solida, con idee chiare e tanta motivazione. Un termine forse inusuale per identificare una squadra di calcio, eppure, proprio mister Antonioli, non più tardi di due settimane fa negli spogliatoi del "Del Conero", aveva definito la Vigor "bellina" e poco cattiva. Proprio per descrivere con amara ironia una prestazione incolore da parte dei suoi. Oggi è una storia diversa, una squadra diversa. La Vigor sta cambiando atteggiamento ed il merito è un po’ di tutti. Pjetri sta crescendo, Tenkorang non è più un corpo estraneo ed i nuovi innesti stanno portando un contributo importante alla causa rossoblu, come riconosce lo stesso mister. "Dopo la sconfitta di Ancona ciguardati negli occhi ed abbiamo capito che qualcosa andava cambiato - dice il tecnico della Vigor -.