Epilessia, una panchina viola per solidarietà

La Spezia, 10 febbraio 2025 – In occasione della Giornata mondiale dell’che ricorre il 12 febbraio, questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini si è recato in piazza Verdi per lo svelamento di una, simboloe supporto verso le persone affette da. “Questaè un simbolo di consapevolezza, vicinanza e impegno verso tutte le persone che sono affette da, per una società più inclusiva che superi i pregiudizi e la disinformazione che ancora troppo spesso ruota attorno a questa patologia. – dichiara Peracchini – Un ringraziamento a quanti hanno promosso e collaborato a questa iniziativa che ci aiuta ad abbattere muri, ad imparare, ad ascoltare e sostenerci l’uno con l’altro.” Si tratta di un’azione che fa parte del Progetto 'Metti inl'', una campagna di sensibilizzazione promossa dalla FondazioneLice e dalla Lega Italiana contro l’che ha l’obiettivo di promuovere la collocazione di panchine, il colore della lotta all’, nelle principali città d’Italia (giardini, parchi, e all’interno degli ospedali).