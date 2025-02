Quotidiano.net - Eni, Energia:: "Ue ridefinisca il suo percorso di transizione"

STIAMO VIVENDO una fase storica molto complessa. La domanda globale di- spiega l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi (nella foto in alto) - è in crescita, trainata, da un lato, dallo sviluppo demografico ed economico di alcune aree del mondo con la legittima aspirazione al miglioramento delle proprie condizioni di vita e, dall’altro, dall’inarrestabile diffusione dell’IA e dei data center. L’Europa si troverà nei prossimi mesi di fronte a scelte cruciali, e mi auguro che le orienterà verso una ridefinizione del propriodienergetica in modo da non compromettere la crescita e la competitività del sistema industriale". In tutto questo, il nostro Continente si trova a confrontarsi con aree di influenza geopolitica e commerciale globali come la Cina e deve affrontare parimenti la questione ambientale.