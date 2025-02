Unlimitednews.it - Engineering lancia il nuovo EngGPT, evoluzione dell’AI Made in Italy

ROMA (ITALPRESS) –annuncia la nuova versione di, il Large Language Model (LLM) proprietario che risponde in maniera sempre più puntuale e precisa alle esigenze di aziende e pubbliche amministrazioni attraverso un modello di Private GenAI sicuro e conforme all’AI Act. Lo si legge in una nota. “e la sua nuova versione rappresentano un importante tassello del nostro impegno nel supportare l’ecosistema dell’innovazione italiana e la trasformazione digitale del Paese. Guardiamo al futuro con la convinzione che l’Italia possa continuare a essere protagonista nel campovalorizzando al massimo il proprio potenziale – dichiara Maximo Ibarra, Ceo di, azienda che si occupa della digitalizzazione dei processi per aziende e Pubblica Amministrazione -. Il nostro approccio unisce sinergicamente ricerca e business e mette in campo competenze tecnologiche e multidisciplinari, permettendoci di progettare una soluzione di Intelligenza Artificiale Generativa all’avanguardia, capace di rispondere alle esigenze specifiche dei grandi player con cui collaboriamo, generando valore tangibile e sostenibile per il futuro di tutti”.