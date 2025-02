Quotidiano.net - EngGPT: l’AI Made in Italy che sfida i colossi della tecnologia

Leggi su Quotidiano.net

L’Intelligenza Artificiale continua la sua corsa all’innovazione e l’Italia si dimostra pronta a giocare un ruolo da protagonista grazie a, il Large Language Model (LLM) proprietario di Engineering. L’azienda, leader nella digitalizzazione, ha annunciato il rilascio di una nuova versionesua AI, che promette di essere ancora più precisa, sicura e conforme alle normative europee, in particolare alAct. Un’AI su misura per l’Italia A differenza deiinternazionali,è stato sviluppato per adattarsi al contesto linguistico, normativo e industriale italiano. Il nuovo modello è stato addestrato “from scratch”, partendo da zero con un’enorme quantità di dati ottimizzati per il linguaggio italiano. Grazie alle capacità computazionali fornite da CINECA, eccellenza europea nel supercalcolo, la nuova versione diè in grado di comprendere sfumature linguistiche, espressioni idiomatiche e contesti settoriali con una precisione senza precedenti.