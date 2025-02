Donnapop.it - Emma e Stefano De Martino di nuovo vicini, c’è chi sogna un ritorno di fiamma: ecco cosa sta succedendo

Leggi su Donnapop.it

DeedMarrone stanno vivendo undi? La verità è diversa da così, mastafra loro?Come sappiamo, l’ex ballerino di Amici e la cantante hanno avuto una storia d’amore proprio mentre entrambi si trovavano nella scuola del talent di Canale 5. Successivamente, però, la relazione è finita e Desi è avvicinato a quella che è poi stata sua moglie per molti anni: Belen Rodriguez.Si è parlato molto di questo scandalo e tanti hanno suggerito cheavesse traditoMarrone con la showgirl argentina. Ancora non è chiaro come siano andate realmente le cose, anche se i diretti interessati hanno lasciato intendere che non ci sia stata alcuna mancanza di rispetto nei confronti della cantante salentina.Tradimento, avvenuto o presunto, a parte, di recenteDeedMarrone sono sembratissimi, tanto che qualcuno ha suggerito che fra loro ci fosse undiin atto.