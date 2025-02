Anteprima24.it - Emergenza reati minorili a Napoli, il procuratore Imperato: “Risorse all’osso, ministero si dimentica di noi”

Tempo di lettura: 2 minutiLe babygang sono scatenate, e sempre più minori sono organici ai clan di camorra. Eppure è caduto sinora nel vuoto il grido d’allarme di Patrizia, da meno di 3 mesi capo della procura per i minorenni a. “Io cerco da tempo di far comprendere alche la procura minorenni opera con un pugno di uomini” dichiara il magistrato, a margine della conferenza stampa sull’operazione anticamorra a Pomigliano d’Arco. “Ho una polizia giudiziaria ridotta veramente” aggiunge, senza troppi giri di parole.L’ondata di violenza giovanile è un’quotidiana, nell’area metropolitana di. Inoltre da tempo si osserva un salto di qualità: il fenomeno dei ragazzini affiliati ai clan di camorra. Senza contare le paranze di aspiranti piccoli boss, in uno scenario da camorra ‘liquida’.