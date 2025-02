Thesocialpost.it - Emergenza lavoro in Italia: 260.000 posti vacanti nel terziario, la carenza di personale frena la crescita

Secondo l’ultimo report di Confcommercio, il 2025 si prospetta come un anno critico per il mercato delno. Saranno ben 260.000 inel settore, in particolare nel commercio, nella ristorazione e nelle strutture ricettive. Il dato è indel 4% rispetto al 2024, e secondo la confederazione rappresenta una vera e propria ““, con il rischio di compromettere laeconomica non solo di questi settori, ma dell’intero sistema produttivono.Le figure professionali più difficili da trovareNel commercio, tra le figure più difficili da reperire ci sono i commessi professionali, in particolare nel settore moda-abbigliamento, ma anche figure altamente specializzate come macellai, gastronomi e addetti al pesce nel settore alimentare.