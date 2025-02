Spazionapoli.it - Emergenza in difesa, Spinazzola out: cosa filtra sull’infortunio dell’azzurro

Napoli Calcio Ultimissime – Leonardonon è sceso in campo contro l’Udinese a causa di un problema fisico. Le ultime sulle condizioni. Sono ore molto calde in casa Napoli. Dopo il pareggio contro l’Udinese, Antonio Conte è costretto anche a fare i conti con l’infortunio di Leonardo. Quest’ultimo, non è sceso in campo al Maradona lasciando spazio a Pasquale Mazzocchi. Il problema rimediato dall’ex Juventus apre una vera e proprianella retroguardia partenopea. Di seguito le ultimissime sulle condizioni del giocatore.complica i piani di Conte: le ultimeLeonardonon potrà aiutare i suoi compagni nei prossimi impegni. Il calciatore del Napoli, dopo un periodo brillante, sarà costretto a fermarsi a causa di un problema fisico.