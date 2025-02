Lapresse.it - Elon Musk offre 97 mld per il controllo di OpenAI

Un consorzio di investitori guidato dastando 97,4 miliardi di dollari per acquisire ildella nonprofit a cui fa capodi Sam Altman. Secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, l’avvocato di, Marc Toberoff, ha detto di avere già presentato l’offerta al cda di: “È ora che torni ad essere la forza open-source concentrata sul bene che era un tempo”“È ora che OpeanAI torni ad essere la forza open-source concentrata sul bene che era un tempo. Faremo in modo che accada”, ha affermatoin una dichiarazione resa nota da Toberoff.e Altman ruppero i loro rapporti per la direzione che a giudizio di ciascuno doveva intraprenderenello sviluppo della sua tecnologia. Da allora, Altman ha lanciato un piano per convertirein una società a scopo di lucro, accelerando lo sviluppo in senso commerciale di ChatGPT.