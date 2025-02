Quotidiano.net - Elezioni presidenziali in Ecuador: Exit poll indica vittoria di Daniel Noboa

Leggi su Quotidiano.net

Secondo il primo, condotto dallo statistico Diego Tello per l'azienda Estrategas, reso noto poco fa dalla televisione TeleAmazonas, il presidente uscente e candidato,, di destra, avrebbe ottenuto alledi oggi il 50,12% dei suffragi, mentre l'avvocatessa Luisa González, di sinistra, si sarebbe fermata al 42,21%. Tra tutti gli altri 14 candidati, due hanno ottenuto meno del 2% e 12 molto meno dell'1%. Si tratta di uncon un margine di errore di 2,98 punti percentuali in più o in meno condotto su un campione di 28 mila interviste, ha fatto sapere lo stesso Tello poco fa.