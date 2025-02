Quotidiano.net - Elezioni in Ecuador: Noboa e Gonzalez verso il ballottaggio con un margine ristretto

Il presidente in carica dell', Daniel, ha un vantaggio di un solo punto percentuale sulla sua rivale, la candidata di sinistra Luisa, con circa due terzi delle schede scrutinate del voto di ieri. Attualmente,ha il 45% dei voti, mentresegue con il 44%, una percentuale molto più alta del previsto: sembra quindi sicuro per ora unal secondo turno., intanto, ha definito il risultato un "pareggio statistico" e una "vittoria" per il Paese.