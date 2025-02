Thesocialpost.it - Eleonora Guidi uccisa da Lorenzo Innocenti: la dieta, i comportamenti strani e l’ipotesi di patologie

Perché è successo? È la domanda che tormenta Rufina, un piccolo paese vicino Firenze, sconvolto dalla morte di, accoltellata dal compagno. Un dramma ancora avvolto nel mistero, perché, 37 anni, non può raccontare cosa sia accaduto. Dopo aver tentato il suicidio, è in coma, stabile ma in condizioni critiche. Potrebbe non svegliarsi mai. Domenica 9 febbraio, è stato sottoposto a un delicato intervento alla testa.Gli inquirenti hanno sequestrato i cellulari della coppia, nella speranza di trovare tra i messaggi o le chiamate un elemento utile per ricostruire la tragedia. Nel frattempo, il piccolo Dante, figlio didi appena un anno e mezzo, presente durante l’omicidio, è stato affidato alla sorella di.«Negli ultimi tempi era cambiato»Le testimonianze delle persone vicine alla coppia rivelano chenegli ultimi giorni «non sembrava più lui».