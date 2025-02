Thesocialpost.it - Egea, la bimba con la valigia: la sua testimonianza ha fatto commuovere Giorgia Meloni

ha mostrato visibilmente emozione durante l’intervento diHaffner, una donna esule di Pola ai tempi delle Foibe. Haffner è conosciuta come “la bambina con la”, l’immagine iconica del 1946 che rappresenta l’esodo giuliano-dalmata. La sua storia è stata adattata in un libro, e ora anche in un film per la televisione, diretto da Gianluca Mazzella. “Il film racconta con grande sensibilità le paure, le ingiustizie e le umiliazioni che noi esuli abbiamo vissuto”, ha dichiarato Haffner, mentre le telecamere Rai inquadravano, che si asciugava gli occhi lucidi.Leggi anche: Spari in strada all’improvviso, ci sono morti e feriti: è una strageLa commemorazione del “Giorno del Ricordo” si è tenuta al Palazzo del Quirinale, con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.